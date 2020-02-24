Сергей Базаревич: мы должны быть довольны результатом по итогу двух игр

24.02.2020, 8:30, Новости дня

Главный тренер сборной РФ по баскетболу Сергей Базаревич прокомментировал победу своей команды над Северной Македонией в рамках квалификационного турнира чемпионата Европы-2021. Также он подверг критике формат отбора на Евробаскет.

"Шероховатости, конечно, были, но главным для нас было сыграть с огнем и страстью. В этом отношении нам очень помог зал. В итоге мы пришли к той разнице, которая нас устраивала. По итогам двух игр мы должны быть довольны результатом", – цитирует наставника национальной команды РИА Новости.

"Формат отбора на Евробаскет – это легкое издевательство, особенно над тренерами. Спасибо "Зениту" и ЦСКА, отпустивших по игроку на матч с македонцами. Спасибо клубам, давшим нам возможность собрать этот состав", – добавил Базаревич.

Напомним, что сборная РФ в Перми обыграла команду Северной Македонии со счетом 77:67 и возглавила с тремя очками группу В. Следующую встречу россияне проведут 27 февраля. Команда Сергея Базаревича сразится на выезде с эстонскими баскетболистами.



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