В США назвали цель захода эсминца в Черное море

24.02.2020, 8:26, Новости дня

Американский эсминец Ross, оснащенный системами Aegis, вошел в Черное море в рамках «операций по обеспечению безопасности и повышению региональной стабильности на море», информирует ВМС США.

«Этим визитом мы последовательно укрепляем наши отношения с черноморскими партнерами. Эти операции в Черном море имеют решающее значение для создания безопасной морской среды и обеспечения свободы судоходства», – сообщил командир корабля, передает РИА «Новости».

Представители ВМС США отметили, что данные операции призваны «усилить взаимодействие между союзниками по НАТО и продемонстрировать коллективную готовность к тому, чтобы обеспечить безопасность в черноморском регионе в рамках операции «Атлантическая решимость».

Как ранее рассказали в российском Национальном центре управления обороной, корабли Черноморского флота контролируют действия эсминца.

Это первый за текущий год заход американского корабля в акваторию Черного моря. В прошлом году боевые суда НАТО входили в Черное море 13 раз. Согласно международной Конвенции Монтре 1936 года, военные корабли нечерноморских государств имеют право находиться в его акватории не более 21 суток.