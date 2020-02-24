Названы неожиданные причины упадка сил

24.02.2020, 8:21, Разное

По словам врача Джона Пола, существует несколько причин неожиданного упадка сил. В некоторых случаях речь может идти о различных расстройствах и неблагоприятных изменениях в организме, подчеркнул специалист.

Как правило, сонливость возникает в результате плохого сна, поэтому человеку лучше уделять данному занятию 7-8 часов. Здоровое питание также очень важно, ведь при нехватке полезных элементов человек может пожаловаться на повышенную усталость. В этом случае необходимо проанализировать свой рацион и восполнить запасы определенных витаминов.

Человек должен стать более устойчивым к стрессу, ведь он имеет разрушающее воздействие на организм. Уровень сонливости повышается от недосыпания, равно как и от быстрого темпа жизни. Крайне важно отдыхать после работы и не сильно нагружать организм. В свободное время рекомендуются занятия спортом.