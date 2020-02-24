«Не сдержался, видимо, психанул»: коллега Дмитрия Шепелева рассказал о его уходе с Первого канала

24.02.2020, 8:21, Разное

Несколько дней назад телеведущий Дмитрий Шепелев объявил, что уходит с Первого канала, где проработал более 10 лет. Сам шоумен подробности своего решения не разглашает, но вот коллега экс-супруга Жанны Фриске отметил, что скорее всего, последний психанул.

Уход Дмитрия Шепелева для многих стал неожиданностью. Поклонники решили что причиной столь радикального решения стала задержка начала съемок нового сезона программы телеведущего «На самом деле» по вине организаторов, однако на данный момент подробности конфликта неизвестны.

«Дима в один из дней спешил домой, ему нужно было к определенному времени. Но его не отпустили, так как график съемок часто смещается – ждут пока соберутся все герои, эксперты. Тогда он не сдержался, видимо, психанул, сказал, что уйдет, уволится», — пояснил один из инсайдеров журналистам.

В то же время, возможно, Дмитрий Шепелев просто решил больше времени проводить с семьей и сыном Платоном, а потому не согласился на новые условия. Уход телеведущего эксперты уже назвали не самым удачным решением. Работу он найдет на другом канале, но вот ждать придется до осени, когда начнется новый съемочный сезон.