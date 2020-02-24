Трампу посоветовали уволить посла США в России

24.02.2020, 8:12, Новости дня

Американский посол в Москве Джон Салливан вошел в поданный президенту США Дональду Трампу перечень сотрудников Госдепартамента, нелояльных главе государства и рекомендованных к увольнению, информирует информационный портал Axios со ссылкой на источники.

По словам источников, представители Белого дома и союзники Трампа последние 18 месяцев составляли подробные списки нелояльных президенту США должностных лиц, которых необходимо заменить на тех, кто поддерживает главу государства. Трамп, согласно данным портала, получил и прочитал эти перечни, передает ТАСС.

По данным Axios, кроме Салливана в перечень вошел заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл. Президенту документ был представлен еще в 2019 году, после чего входивший в список один из дипломатов, работавших в Белом доме, был возвращен в структуру Госдепартамента. Источники не сообщают о возможных отставках Салливана и Хейла.

В другой перечень попала Джесси Лью, которую Трамп перед этим выдвинул кандидатом на пост заместителя министра финансов по вопросам терроризма и финансовых преступлений, отвечающего за американские санкции. Несмотря на рекомендации руководителя финансового ведомства Стивена Мнучина, Трамп в итоге отозвал ее кандидатуру.

Также портал сообщил, что недавно окружение Трампа приступило к активному выявлению его идеологических противников в рядах чиновников американской администрации из числа политических назначенцев.

В январе Салливан заявил, что рассчитывает на сотрудничество с российским правительством по важным вопросам, включая денуклеаризацию Корейского полуострова и Афганистан.

Власти США утвердили Салливана в должности посла в середине декабря. Посольство США заявило, что Салливан, который прибыл в Москву 16 января, надеется на улучшение отношений Москвы и Вашингтона.



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