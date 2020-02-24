Теннисист Медведев сохранил пятую строчку в рейтинге ATP

24.02.2020, 8:06, Новости дня

Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала обновленную версию рейтинга своей организации. Даниил Медведев остался первой ракетой России, сохранив пятую позицию. В его активе 5890 очков.

Сербский теннисист Новак Джокович, набравший 9720 баллов, по-прежнему возглавляет рейтинг ATP. Следом идут испанец Рафаэль Надаль (9395), швейцарец Роджер Федерер (7130) и австриец Доминик Тим (7045), сообщает официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов.

В топ-20 рейтинга располагаются еще два россиянина – Андрей Рублев (2219) и Карен Хачанов (2040).



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