Названы способы использования хозяйственного мыла в автомобиле

24.02.2020, 8:04, Разное

Обычное хозяйственное мыло может хорошо помочь водителям автомобилей. Его используют не только для стирки одежды, а и убирают с помощью средства пот со стекла и приводят в порядок салон.
На дверцах машины иногда можно встретить неровное закрепление резинового уплотнителя. В связи с этим иногда слышится поскрипывание, вызываемое трением резины о двери. Ликвидировать данную проблему можно при помощи мыла: достаточно им натереть эластичный материал и неприятные звуки не будут беспокоить до четырех месяцев.

Водители часто жалуются на запотевание стекол. В этом случае нужно натереть внутреннюю часть окон плоской стороной мыла, а потом сухим полотенцем убрать остатки субстанции с поверхности стекла. Также полезное вещество выступает в роли смазки для транспортных механизмов, нужную деталь следует тщательно протереть.

Часто автомобилисты покупают разные химические вещества для осуществления полноценной уборки машин, хотя имеются более простые и бюджетные средства. Брусок хозяйственного мыла рекомендуется развести в одном литре теплой воды и добавить туда вещества для мытья кухонной посуды. Далее на грязное место нужно нанести часть полученного раствора и растереть. Немного ароматизатора поможет добиться приятного запаха в салоне.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.01 / Эксперты рассказали о полезных свойствах морской воды

31.01 / Аналитики Die Welt указали на рост военной мощи России

15.02 / Samsung Galaxy Z Flip оказался лучшим Motorola RAZR в эксперименте на прочность при падении

13.02 / Мнение: Школьница избежала 9 лет тюрьмы

27.12 / В российском театре дети едва не разорвали актера из-за конфет

10.01 / Татьяна Брухунова не исключает возможности родить Евгению Петросяну пятерых детей

26.01 / Мнение: Поправки к репрессиям

18.03 / Мнение: Просто друг для нее

29.01 / Кейт Миддлтон работает за двоих после отъезда Меган Маркл в Канаду: пятый выход герцогини за неделю

29.01 / Автоновости: В Британии поступил в продажу электрический фургон Mercedes-Benz eVito

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика