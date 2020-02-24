Названы способы использования хозяйственного мыла в автомобиле

24.02.2020, 8:04, Разное

Обычное хозяйственное мыло может хорошо помочь водителям автомобилей. Его используют не только для стирки одежды, а и убирают с помощью средства пот со стекла и приводят в порядок салон.

На дверцах машины иногда можно встретить неровное закрепление резинового уплотнителя. В связи с этим иногда слышится поскрипывание, вызываемое трением резины о двери. Ликвидировать данную проблему можно при помощи мыла: достаточно им натереть эластичный материал и неприятные звуки не будут беспокоить до четырех месяцев.

Водители часто жалуются на запотевание стекол. В этом случае нужно натереть внутреннюю часть окон плоской стороной мыла, а потом сухим полотенцем убрать остатки субстанции с поверхности стекла. Также полезное вещество выступает в роли смазки для транспортных механизмов, нужную деталь следует тщательно протереть.

Часто автомобилисты покупают разные химические вещества для осуществления полноценной уборки машин, хотя имеются более простые и бюджетные средства. Брусок хозяйственного мыла рекомендуется развести в одном литре теплой воды и добавить туда вещества для мытья кухонной посуды. Далее на грязное место нужно нанести часть полученного раствора и растереть. Немного ароматизатора поможет добиться приятного запаха в салоне.