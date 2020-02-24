Times — создателей сериала Amazon «Охотники» обвинили в «спекулировании» на холокосте

24.02.2020, 8:04, Новости дня

Выпущенный на днях сервисом Amazon Prime сериал «Охотники», повествующий о розыске нацистов в США 70-х, вызвал неоднозначную реакцию у британской публики: многие критики и еврейские организации сочли, что произведение Amazon «спекулирует» на теме холокоста, изображая его «гипертрофированно», пишет The Times. Негодование прежде всего вызвала сцена из первого эпизода сериала, где показано, как заключённых Освенцима заставляют разыгрывать шахматную партию в качестве «фигур» — и убивать друг друга.



Reuters

Вышедший в пятницу на Amazon Prime сериал «Охотники», поданный сервисом как произведение «по мотивам реальных событий» вызвал «гневную» реакцию у многих британских зрителей, пишет The Times. По данным газеты, критики и представители еврейских организаций обвинили создателей сериала в том, что они «спекулируют на еврейской теме» и «изображают ужасы холокоста в карикатурно-гипетртрофированной манере».

Как отмечается в материале The Times, сериал, действие которого разворачивается в 70-е годы в США, посвящён группе охотников на нацистов, действующей под руководством бывшего узника концлагеря «Освенцим» в исполнении американского актёра Аля Пачино. Между тем, в первом же эпизоде «Охотников» содержится сцена, которая заставила многих зрителей «отшатнуться от отвращения»: в ней персонаж Пачино вспоминает о том, как офицеры СС устроили в Освенциме «шахматную партию», заставив заключённых-евреев изображать фигуры, пишет обозреватель издания. Узников на одной из сторон при этом заставили раздеться донага, тогда как вторая группа «играла» в лагерной форме, а «взятие» фигуры означало смерть для соответствующего заключённого — ему должен был перерезать горло тот, кто его «ел».

Ведущий британский эксперт по истории Освенцима Лоренс Рис поведал корреспонденту The Times, что за долгие годы научных изысканий ни единожды не встречал упоминаний об этой «зловещей шахматной партии». В свою очередь автор посвящённой преступлениям против человечности книги «Я, ты, мы, они» Дэн Греттон рассказал в беседе с журналистом: «То, что случилось там в реальной жизни — это такая катастрофа, это настолько далеко за чертой ужасного, что сама мысль о том, чтобы добавлять в холокост вымышленные обстоятельства, уже аморальна. Я очень рассержен. Этого просто не было. Никаких оснований такое рассказывать нет».

По мнению исполнительного директора британской благотворительной организации Holocaust Educational Trust Карен Поллок, подобные сцены несут в себе угрозу, поскольку ими могут воспользоваться отрицатели холокоста. «Когда от правды отходят так сильно, это лишь способствует распространению фальсификаций и заблуждений о холокосте, что вредит пострадавшим от него людям, — цитирует Поллок The Times. — Сейчас, когда очевидцев тех событий становится всё меньше, и они всё слабее здоровьем, нужно вставать на защиту правды о прошлом, а не гипертрофировать его в художественных целях».

Британский комедийный актёр Дэвид Бэдил, который снялся в документальном фильме BBC об отрицании холокоста, прокомментировал ситуацию так: «Есть только один тип фильмов, где показано, что из себя на самом деле представлял холокост — хроники, снятые в Бергене-Бельзене и других лагерях. Чтобы сделать холокост более приемлемым для просмотра, преступления нацистов приукрашивали уже во многих фильмах — и в «Бесславных ублюдках», и в «Кролике Джоджо», и даже в «Списке Шиндлера». И я не знаю, настолько ли сильно от этого отличаются даже такие ужасные, садистские и взятые из головы трюки, как тот, что был в «Охотниках».

Представители Amazon уже отреагировали на замечания британской публики. «В сериале показана вымышленная версия очень даже реальных событий. У наших продюсеров не было намерений преуменьшить значимость настоящих биографий жертв холокоста или лишить их права рассказывать собственные истории, — цитирует The Times заявление компании. — Мы стремились обойтись с этими сценами настолько уважительно, насколько это возможно. К примеру, мы сделали так, чтобы вытатуированные у заключённых личные номера начинались с больших цифр, чем были у людей, которым пришлось пережить холокост в реальной жизни».