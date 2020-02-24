Большинство американцев уверены, что Трамп снова будет президентом

24.02.2020, 7:56, Новости дня

Выборы кандидатов на пост президента США от демократической партии вновь оказались в центре скандала. На этот раз в штате Невада, где проходили кокусы.

После подсчета 50% голосов партийных активистов выкладки перестали обновляться. Один из кандидатов — Пит Буттиджич призвал в срочном порядке внести ясность, как же распределились голоса, сообщает "Россия 24". Ранее скандал с подсчетом голосов по итогам кокусов был в штате Айова.

Между тем, более 60% американцев считают, что президент у них не сменится и в ноябре вновь изберут своим главой Дональда Трампа. Данные опросов привели на телеканале CBS. При этом уверенность в победе своего кандидата сохраняет более 90% республиканцев.



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