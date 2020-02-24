Названы сроки подписания контракта на первые российские вертолетоносцы

24.02.2020, 7:51, Новости дня

Министерство обороны намерено до конца апреля подписать контракт на постройку первых двух российских универсальных десантных кораблей (УДК), сообщил источник в оборонно- промышленном комплексе.

«Ожидается, что военное ведомство до конца апреля подпишет контракт на постройку двух УДК, которые будут заложены на заводе «Залив» в Крыму», – сказал источник ТАСС.

По его словам, закладка вертолетоносцев будет приурочена к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и планируется на начало мая. Источник не раскрыл предполагаемую сумму сделки.

Напомним, в июне информированный источник сообщил, что универсальные корабли-доки, аналогичные вертолетоносцам типа «Мистраль», начнут проектировать в РФ в 2020 году; первый корабль, который закажет ВМФ, планируется получить уже в 2025 году.

Водоизмещение кораблей нового для отечественного флота класса составит 25 тыс. тонн, максимальная длина – около 220 метров. Один российский УДК будет нести на борту более 20 тяжелых вертолетов, получит доковую камеру для десантных катеров и сможет перевозить до 900 морпехов.



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