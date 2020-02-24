Из стены частного дома в Иллинойсе раздаются непонятные голоса

24.02.2020, 7:49, Разное

Просто представьте себе, что вы однажды просыпаетесь ночью от негромкой музыки или человеческих голосов, которые идут буквально из стены вашей комнаты. При этом вы живете в частном доме.

Именно такой странный случай произошел в городе Локпорт, штат Иллинойс, где жильцы частного дома неожиданно стали слышать идущие из одной стены голоса, музыку, а иногда и обрывки передач с христианского радио (Паранормальные новости — paranormal-news.ru).

Как сообщается в местных новостях, семья Смитов слышит эти звуки на протяжении вот уже 6 лет (!). За это время они тщательно все проверили и не нашли в стене никаких микрофонов, радиоприемников и прочих логичных источников музыки и разговоров.

Что еще более странно, музыка и голоса идут лишь из стены детской комнаты, в которой живет маленькая девочка и происходит все это исключительно в ночное время. И стена эта не наружная, а внутренняя, с одной стороны которой детская комната, а с другой коридор.

"В стене есть голоса и я не знаю, что это такое. Это будит меня по ночам", — утверждает 9-летняя Брианна Смит, а ее отец Ричард подтверждает ее слова и говорит, что загадочные звуки не дают нормально спать всей их семье.

Ричард лично тщательно осматривал злополучную стену и не обнаружил там ничего необычного. Он также записал голоса и музыку на свой телефон и потом передал запись журналистам с ТВ.

"Там была одна из наших любимых песен, но никто не хочет слушать подобное по ночам". — говорит Ричард.

Также Ричард Смит вызывал на дом полицию, которая дважды приезжала и составляла подробные рапорты о том, что из стены в детской комнате и правда слышны голоса и какие-то песни. Один из офицеров сообщал, что он слышал все это отчетливо и особенно ему запомнился один звуковой ролик, в котором он вскоре опознал музыку с местного христианского радио AM 1160.

В записи, переданной журналистам, также можно услышать христианскую лекцию, которую читает какой-то пастор. В ней он призывал молиться о ком-то за его исцеление.

По словам Ричарда Смита, по одной из самых логичных версий, на стену спальни его дочери каким-то образом передаются радиосигналы. Но каким образом это происходит и что служит передатчиком, он не знает.

В поисках ответов Смит даже частично разбирал стену в спальне дочери, чтобы проверить, нет ли там скрытых электропроводов. Но ничего такого не нашел.

Еще одной странностью является то, что звуки и музыка из стены идут не постоянно, а время от времени. Как только все это пропадает на более длительный промежуток, Смиты радуются, что все наконец закончилось, но потом все это снова возобновляется. За 6 лет все это порядком измотало семью.

Маленькая Брианна давно уже спит в другой комнате, но странные звуки из ее спальни доносятся даже до комнаты ее отца.

По одной из версий, предложенных Патриком Бергером, специалистом по проектирование домов, приемником сигналов может служит нечто металлическое, может быть даже коррозийный осадок в трубопроводе или воздуховоде. Сейчас по совету Бергера Смиты ищут опытного инженера, который возможно поможет им разобраться в этой мистерии.

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