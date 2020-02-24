Анкара закроет Босфор для «Сирийского экспресса» ВМФ России

24.02.2020, 7:48, Разное

Авиация Воздушно-космических сил РФ уже не может пролетать над турецкой территорией

Владимир Мухин

Десантные корабли ЧФ пока без проблем проходят проливную зону. Фото Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался поддерживать российские планы по урегулированию ситуации в Идлибе. При этом, как сообщает информационно-аналитический портал free-news.su, Турция закрыла для РФ свое воздушное пространство. Пока это касается военных самолетов, которые ранее транзитом через эту страну летали на базу Воздушно-космических сил (ВКС) РФ Хмеймим в Сирии.

Портал сообщает, что в последние дни Анкара запретила пролет военно-транспортному самолету Ту-154 ВКС РФ и двум бомбардировщикам Су-24М над своей территорий. Также не разрешен вход в воздушное пространство самолету Росгвардии. В связи с этим самолетам пришлось менять маршрут, выполняя перелет над Каспийском морем и территориями Ирана и Ирака. Запрет на пролет российских военных самолетов над своей территорий Анкара ввела после неудачных переговоров в Москве по урегулированию ситуации в Идлибе.

Впрочем, как заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу, переговоры на уровне глав двух стран могут быть продолжены в начале марта. По его словам, «сейчас российская и турецкая стороны обсуждают возможность совместного патрулирования в Идлибе». Обсуждаются, видимо, под негласным нажимом Анкары, связанным с запретом пролета российских военных самолетов через территорию Турции в Сирию.

Военный эксперт капитан 1 ранга Сергей Ищенко еще неделю назад предсказывал решение Анкары повлиять на «функционирование российских военных баз в Хмеймиме и Тартусе». Тогда он предположил, что Турция может запретить пролет российских военных самолетов через свою территорию.

Более того, эксперт не исключил транспортную блокаду: «Стоит только туркам хотя бы на время перекрыть для наших кораблей и судов черноморскую проливную зону, разом нарушится бесперебойность работы знаменитого «Сирийского экспресса» (регулярных переходов десантных и транспортный кораблей по доставке военных грузов в Сирию. – «НГ»)».

«Согласно Конвенции Монтре, турки не имеют права перекрывать проливы, – отмечает заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин. – Это возможно только в случае, если началась война между Россией и Турцией. Такая война – в теории – не исключена, но тогда обсуждать ситуацию с проливами будут в последнюю очередь».

То есть до блокады Турцией проливов Босфор и Дарданеллы далеко. Но Анкара всегда может найти предлог, чтобы притормозить «Сирийский экспресс». Согласное Конвенции Монтре, ей предоставлено право разрешать или запрещать проход через проливы любых военных судов, если Анкара сочтет, что находится под непосредственной угрозой войны. Кроме того, всегда можно объяснить отказ в разрешении на прохождение кораблей сложной навигационной обстановкой (в самом узком месте ширина Босфора не более 700 м) и т.д.

Так что проблемы для прохода кораблей и судов, которые снабжают российскую группировку в Сирии, исключать нельзя. Абсолютное большинство грузов (более 90% – боеприпасы, боевая техника, продовольствие, ГСМ и т.п.) из РФ в Сирию сейчас доставляется именно этим путем, по морю, – на сухогрузах, транспортных судах и больших десантных кораблях. Так снабжается не только российская военная группировка, но и сирийские правительственные силы, против которых Эрдоган собирается воевать в Идлибе.

В минувшую среду Эрдоган потребовал от Дамаска незамедлительно прекратить военную операцию на северо-западе страны. Анкара также отвергает план Москвы по ограничению турецкого военного присутствия (наблюдательных пунктов) на территории, занятой войсками президента Сирии Башара Асада, и готова опять их оккупировать. По данным турецких СМИ, в Идлибской зоне деэскалации (ЗД) сконцентрировано «свыше 12 тысяч турецких военнослужащих и нескольких сотен единиц бронетехники, реактивных систем залпового огня и самоходных артиллерийских установок». С учетом авиации это значительные силы, которые вместе с многочисленными оппозиционными протурецкими отрядами боевиков смогут противостоять сирийской армии, а значит, и российским военнослужащим, которые помогают Асаду в Идлибе.

«Попытка сломать воздушное снабжение российской военной группировки в Сирии говорит о том, что Анкара уже не рассматривает Москву как своего партнера по Астанинскому процессу», – сказал «НГ» военный эксперт генерал-лейтенант Юрий Неткачев. По его мнению, «запрещение пролета военных самолетов ВКС РФ над территорией Турцией делает их маршрут в Сирию почти в два раза длиннее. Это потребует дополнительных затрат на горюче-смазочные материалы (ГСМ), а также увеличит расходы на эксплуатацию авиационной техники». В условиях дефицита военно-транспортных самолетов и замедления процесса их обновления, дефицита военного бюджета и ограниченного планирования на 2020 год расходов на ГСМ это является определенной проблемой для Российской армии и для решения ею поставленных задач в Сирии, считает эксперт.

Турция может закрыть пролив Босфор для РФ на основе Соглашения Монтрё