Самые известные встречи с инопланетянами во Франции

24.02.2020, 7:47, Разное

Один из самых ранних случаев произошел в ночь на 10 сентября 1954 года в коммуне Карубль в Северном департаменте Франции. Железнодорожный смотритель Мариус Девайлд был разбужен громким лаем своей собаки, который все никак не прекращался.

Рассерженный мужчина кое-как вылез из постели, после чего взял фонарик и вышел на улицу с желанием выругать пса, который по его мнению лаял на бродячую кошку. Не найдя ничего подозрительного рядом со своим домиком, Девайлд решил пройти в сторону рельсов и почти сразу же заметил неподалеку на земле непонятный крупный объект.

Мужчина начал подходить к этом объекту. когда услышал за спиной звуки шагов, после чего резко обернулся и начал шарить фонариком из стороны в сторону. Луч его фонаря тут же ответил стоящих на земле двух человечков, которые в высоту были не больше метра.

На головах человечков были большие шлемы и луч фонаря отражался их них. И не успел Девайлд рассмотреть этих существ, как одно из них достало какой-то прибор, направило его на мужчину и железнодорожник тут же был парализован. Он не мог двигаться и даже не мог стоять, поэтому тут же упал на землю.

Однако он все еще был в сознании и мог видеть, как два человечка добежали до большого объекта на земле и вошли в него через люк. После этого объект начал менять цвета, взлетел вверх и пропал в небе. Лишь после этого Девайлд снова обрел контроль над своим телом, он побежал к себе домой, разбудил жену. пояснил ей обо всем, а потом побежал в полицию.

К сожалению, когда полиция начала осматривать то место, где по словам Девайлда стоял корабль пришельцев, они не смогли там найти практически никаких следов, кроме небольшой гари на камнях и нескольких вмятин, вероятно от опор корабля.

На этом история не закончилась. Вскоре неподалеку от этого района некто напал на нескольких фермерских коров, убил их и полностью обескровил. А спустя еще некоторое время Девайлд стал мучится от внезапных проблем со здоровьем. У него возникла астма, начались сильные головные боли, при этом лечение практически не помогало и Девайлд страдал от этих недугов до самой смерти.

Следующая история произошла в июле 1965 года в коммуне Валансоль департамента Альпы Верхнего Прованса, а в частности в маленькой деревне с тем же названием Валансоль. Эти места славятся своими красивейшими лиловыми лавандовыми полями.

1 июля фермер Морис Массе вышел утром на обычные работы в поле лаванды и через пару чаов решил сделать перекур. Не успел он закурить, как заметил в небе непонятный движущийся объект. И объект не просто летел, он быстро снижался и в конце концов сел прямо на поле совсем недалеко от Массе.

Фермер решил, что это вертолет, но чем ближе он подходил к этому объекту, тем яснее было видно, что это нечто совсем странное овальной формы на четырех опорах. А рядом с объектом стояло несколько фигур ростом с 10-летнего ребенка и одетых в плотные серо-зеленые комбинезоны.

Их большие головы были полностью голые, а глаза очень большие, черные и миндалевидной формы. Челюсти у существ были совсем крошечные, как и подбородки. То есть перед фермером стояли типичные "серые". И не просто стояли, а странным образом переговаривались, однако их речь человеку показалась похожей на жужжание насекомых.

Поняв, что перед ним какие-то страшилища и что это не куклы, а что-то реальное, фермер застыл в страхе с открытым ртом. Пришельце же тем временем увидели человека и тут же отправили в его сторону небольшой приборчик, похожий на левитирующий в воздухе карандаш.

Этот "карандашик" подлетел к Массе и испустил световой луч, после чего фермер потерял способность двигаться и тут уже, как и железнодорожник из прошлой истории, упал на землю.

Дальнейшая часть истории тоже очень похожа на первый случай. Пока фермер лежал на земле, пришельцы сели в свой корабль и улетели, а когда Массе снова смог двигаться, он привел сюда полицию и она обнаружила в этом месте единственные следы в виде вдавленных ямок от опор.

Полицейские тщательно расспрашивали Массе и тот казался очень искренним, кроме того, по описаниям других людей, Массе не имел склонности к выдумкам и считался очень надежным и честным человеком.

Следующая история произошла в 1967 году с 13-летним мальчиком и его 9-летней сестрой из сельской коммуны Кюссак, департамента Канталь. Дети играли в поле, когда вдруг увидели неподалеку от себя четырех черных человечков, которые были меньше метра ростом. Человечки стояли, а над ними на небольшой высоте завис большой диск.

Потом в диске снизу открылось отверстие и человечки по воздуху поплыли туда и пропали внутри диска, который тут же улетел с большой скоростью. Когда дети рассказали обо всем родителям, а те полиции, то пришедшие на то самое поле люди учуяли очень сильный запах серы.

Также оказалось, что трава в одном месте была совершенно высушена, словно на нее воздействовал источник с высокой температурой.

Есть и более современные истории из Франции с наблюдением пришельцев, но они или очень обрывочны или их достоверность вызывает сомнение. В целом складывается впечатление, что пришельцы совершают высадки во Франции лишь в очень редких случаях.

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