Глюки в Матрице: Необъяснимые случаи в быту

24.02.2020, 7:47, Разное

Пользователи сайта Reddit рассказывают о непонятных случаях, произошедших с ними дома, на работе или во время прогулки на улице. Лучше всего для их объяснения подходит термин сбоя в Матрице или глюка в Матрице. Это если принять за условие, что мы все-таки живем в компьютерной симуляции.

Предыдущие части здесь.

Сегодня утром, когда я собиралась на работу, я потратила много сил, чтобы найти свою одежду. Там, где я работаю, холодно, поэтому я одеваю под рабочий костюм дополнительно еще и леггинсы. Этим утром я долго провозилась, пытаясь найти эти леггинсы, хотя хорошо помню, что вечером приготовила их.

В итоге я надела под брюки новые леггинсы из тех трех, что купила себе недавно. И из-за всех этих поисков я опоздала на работу на 10 минут. После трех часов работы я пошла в туалет и там внезапно обнаружила, что на мне надеты ТРИ пары штанов, брюки и двое леггинсов — новые, которые я вытащила из шкафа, и старые, которые я искала (Паранормальные новости — paranormal-news.ru).

Я продолжаю проматывать и проматывать в голове утренние события, и я хорошо помню, как была разочарована тем, что не могла найти свои леггинсы и как я надевала новые легинсы, когда отчаялась найти старые. Но я все еще не могу вспомнить тот момент, в который я обнаружила старые леггинсы и надела их под брюки.

На моей кухне в коробке до сих пор лежат срезанные утром с новых леггинсов бирки, я всегда кладу их в одно место. Я помню как по быстрому делала это, потому что я уже тогда увидела, что опаздываю и торопилась. У нас в доме также стоит датчик угарного газа, это не отравление газом и я не знаю, что со мной случилось. Может быть я схожу с ума?

* * *

Я сейчас работаю в "Вендис" (сеть американских кафе) вместе со своим другом. Я принимаю заказы, а потом выкрикиваю имена тех, чьи заказы были готовы. И каждый, кто работал в похожих заведения быстрого питания, знает, что иногда люди делают заказы, платят за них, а потом куда-то уходят и их заказы таким образом остаются невостребованными.

После моего первого года работы я стал замечать одну странную и тревожную закономерность. Для начала я скажу, что входная дверь в наше заведение имела очень скрипучее соединение и каждый раз, когда кто-то открывал ее или закрывал, раздавался скрип, который перекрывал все прочие звуки в кафе.

И вот в какой то момент я начал замечать, что людей в кафе входит больше, чем выходит из него, при этом у меня каждый день оставалось всего несколько невостребованных заказов. Я пояснил нашему менеджеру об этой странности и он мне ответил, что некоторые люди приходят в кафе лишь чтобы посетить туалет. Они заходят в туалет, делают там свои дела, а потом уходят и ничего не заказывают при этом.

А потом он сказал мне слова, которые я никогда не забуду. Он сказал "Некоторые идут в туалет, но назад уже не возвращаются".

Я и раньше сам подмечал эту странность, но мой мозг просто отказывался принять это, как как такое может быть, чтобы люди заходили в туалет и потом просто исчезали?

Потом я начал отслеживать статистику, сколько людей ходили в наш туалет и сколько возвращались обратно и сегодня прямо на моих глазах один человек зашел в туалет и не вернулся, а когда я пошел проверить туалет, он оказался пустым.

Также я начал замечать, что у меня остаются невостребованные заказы лишь в том случае, когда человек, сделавший этот заказ и оплативший его, потом шел в туалет. И еще одна деталь, все эти люди, которые исчезали в туалете после совершения заказа, были не местными и они не оставляли свои имена при заказе.

* * *

Мне 20 лет и этот человек был учителем математики, когда я училась в 10 классе школы. Это было в 2014-2015 годах. В 2016 году этот человек погиб во время катания на лодке, утонул, однако я этого не знала, так как после 10 класса сменила школу и переехала на другую часть города. Кроме того, я не поддерживала контактов с учениками из старой школы.

И вот три недели назад я была в продуктовом магазине, где заметила этого человека. Я очень обрадовалась этому и тут же подошла к нему, после чего мы начали разговаривать. Это был очень хороший человек и отличный учитель. Мы беседовали о разных вещах, в том числе он спросил меня, ходила ли я в тот поход, который планировала ранее.

На следующий день после этой встречи я беседовала в чате с подругой, которая ранее училась в той же старой школе, что и я, но мы тогда не были знакомы, а сдружились куда позже, когда обе поступили в один университет. И вот я написала ей, что я встретила в магазине мистера Джонса, учителя математики, и что мне было очень приятно встретить его спустя столько лет.

Моя подруга тут же ответила мне, что это совершенно невозможно и что я наверное спутала его с кем-то другим. Но я на это сказала, что это точно был именно он, потому что он тоже меня узнал и знал кучу вещей, которые мог знать лишь этот учитель.

Но подруга продолжала мне говорить, что все это не могло быть, а потом прямо сказала, что мистер Джонс умер еще в 2016 году и потом она дала мне ссылку на газету, где был некролог на его смерть.

Я сейчас в полном непонимании. Я пыталась попросить охрану магазина показать мне записи с камер видеонаблюдения, чтобы увидеть как я стояла там и беседовала с учителем, но они сказали, что эти записи выдаются лишь по запросу полиции или адвокату с ордером.

Еще один момент. Учитель выглядел на вид точно также, как тогда, когда я помнила его по школе. Может быть он постарел, но когда я училась, ему уже тогда было около 50 лет и он был седым, поэтому сложно сказать постарел ли он еще больше.

* * *

Я делал себе на завтрак сэндвич с сосисками этим утром на кухне, когда из гаража пришел мой папа, взял со стола пустую упаковку из под сосисок и едва не засунул ее в микроволновую печь, чтобы разогреть. В последнюю секунду он остановился, а потом воскликнул "Я на секунду думал, что это была упаковка печенья!". Нам всем показалось забавной такая оплошность, мы посмеялись над этим, а потом забыли.

Но чуть позже моя мама начала с помощью специального приложения сканировать разную еду (бекон, батончики и тд), чтобы определить, сколько там получается разных добавок и прочего, а когда она случайно навела сканер на ту самую пустую упаковку из под сосисок, то он внезапно выдал, что это на самом деле большая пачка шоколадного печенья!

Все это кажется очень странным и вся наша семья потом обсуждала это, после чего я понял, что необходимо рассказать историю кому-то в сети.

* * *

Когда мне было 17 лет, у меня была подруга, с которой мы любили болтать обо всем на свете и могли делать это буквально часами. Однажды поздним вечером (было уже почти 12 часов) я позвонила ей по своему мобильному и мы начали болтать о каких-то школьных делах, когда внезапно в трубке в нашу беседу вклинился чужой женский голос и начал повторять наши имена снова и снова.

Мы в удивлении начали спрашивать друг друга "Ты это слышишь?" и оказалось, что и я и она слышим этот голос. Потом мы решили, что это просто какой-то сбой связи и снова начали болтать о школе. Но женщина снова начала называть нас по именам, а потом вдруг так громко и сильно заорала. что ушам стало больно и связь прервалась.

Я тут же снова позвонила подруге и спросила у нее что произошло, но она была очень напугана и даже плакала. Потом мы стали говорить на другую тему и теперь все было нормально и не было никаких голосов.

Поначалу я думала, что это и правда был лишь случайный глюк, это были годы, когда мобильные телефоны лишь начали широко развиваться и понемногу заменять собой фотоаппараты и аудиоплееры. Но почему и каким образом эта женщина могла знать наши имена и почему она повторяла их? Я до сих пор не знаю, что это было.

* * *

То, что я собираюсь рассказать, будет казаться нереальным, и я до сих пор сомневаюсь в том, какое это было явление. Но я знаю, что я видел это. Это случилось несколько лет назад, я ехал в школьном автобусе, возвращаясь домой из школы и внезапно автобус поехал по новому маршруту.

Я сидел на левой стороне рядом с окном и я заметил в окне на той же улице еще один школьный автобус, который почему-то выглядел сильно устаревшим. Он ехал в обратную сторону и в какой-то момент мы проехали мимо него.

Когда мое окно оказалось напротив окон этого старого автобуса, я заметил там свою маму. Это точно была моя мама, за исключением того, что теперь она была моего возраста, то есть на 24 года моложе, и она была одета в белую школьную форму.

За эти считанные секунды мы смотрели друг на друга в шоке, как будто и она тоже знала, кто я такой. Все то время, когда наши автобусы были рядом, мы не сводили глаз друг с друга.

Когда я приехал домой, я тут же побежал и достал один из маминых старых фотоальбомов, где вскоре наткнулся на фотографию мамы в школьные годы. Она выглядела в точности как та "молодая мама", что я видел в старом автобусе, в той же самой светлой форме и с такой же прической.

Мама умерла в 2017 году, спустя 2 года после этого события.

* * *

Я живу в маленьком городке Пайнвуд, в штате Миннесота. Маленький означает, что нас тут всего около 150 человек. Кроме того у меня очень необычное имя, то есть все случившееся ниже не просто какое-то случайное видение.

Эта история произошла много лет назад, но я до сих пор хорошо помню ее во всех подробностях. Я сидела на крыльце своего дома, наступали медленные сумерки и солнце плавно уходило за горизонт. Внезапно со мной случилось что-то, чему я даже затрудняюсь дать описание. Меня словно завернули в пуховое одеяло и бросили в бассейн или словно что-то с силой ударило в грудь.

Я ощутила тошноту, головокружение, очень сильное давление и все это разом. А потом все сразу же прекратилось и когда я повернула голову налево, я заметила то, что пугает меня до сих пор. Там стояло нечто, похожее на фигурку человека, которую кто-то пытался напечатать в 3D-принтере, но произошел сбой.

Его черты лица, в частности нос и рот, выглядели растаявшими, словно оплавленный воск свечи, а тело было какой-то совсем непонятной формы и почему-то казалось плоским. От этого зрелища я находилась в состоянии ступора, не могла двигаться и даже мои мысли словно застыли. Я лишь смотрела на этого искаженного человека, а он смотрел на меня.

Потом его рот начал двигаться и это выглядело так, словно компьютерная игра сбоит. Он произнес всего лишь одно слово (мое имя) "Баттеркап", после чего исчез, растворился в воздухе. После этого я снова в течении нескольких секунд испытала уже знакомое чувство тошноты, головокружения и давления, а потом все прошло.

Весь инцидент продолжался от силы 10 секунд. Я до сих пор не знаю, что это было, кто это существо, почему оно назвало мое имя, откуда явилось и куда исчезло. Что любопытно, страха я не ощущала, было лишь чувство непонятного и сильное удивление.

Еще я уточню, что я не принимала наркотики или какие-то иные галлюциногенные средства, у меня также нет психических проблем. Я даже алкогольные напитки не пью и ни раньше, ни позже у меня больше не было никакого паранормального опыта.

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