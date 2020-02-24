Лазерным оружием оснастят российскую армию и флот

24.02.2020, 7:43, Новости дня

Россия продолжит модернизировать армию и флот для внедрения современного оружия и техники, заявил президент Владимир Путин на концерте Минобороны ко Дню защитника Отечества.

Россия продолжит модернизировать армию и флот для внедрения современного оружия и техники, заявил президент Владимир Путин на концерте Минобороны ко Дню защитника Отечества.

Глава государства отметил, что власти планируют и дальше укреплять потенциал стратегических сил, направлять новейшее вооружение во все рода войск, в том числе лазерные и гиперзвуковые комплексы, а также высокоточные системы.

Как подчеркнул президент, многие виды российского оружия не имеют аналогов в мире.

«При этом по ряду перспективных образцов, а это фактически »оружие будущего«, мы уже перешли от этапа испытаний к постановке их на боевое дежурство в режим постоянной готовности», — сказал он.

По словам Путина, все эти вооружения обеспечивают безопасность России в долгосрочной перспективе.