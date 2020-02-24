В Совфеде назвали причины возможного изменения размера пенсии

24.02.2020, 7:30, Новости дня

Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» назвала причины возможного понижения или повышения пенсии.

Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике обратила внимание, что размер пенсии может быть изменен только в случаях, которые предусмотрены действующим законодательством, передает RT.

Так, по ее словам, размер пенсии может быть изменен «как в большую, так и в меньшую сторону, в случаях если при ее назначении была допущена ошибка и эта ошибка была выявлена».

Бибикова сообщила, что пенсия может быть изменена, если к ней установлена надбавка на нетрудоспособного иждивенца. Она пояснила, что при достижении совершеннолетия эта надбавка снимается.

Сенатор также напомнила, что размер пенсии изменяется при достижении пенсионером восьмидесятилетнего возраста. В этом случае, по словам Бибиковой, «размер фиксированной выплаты удваивается и, соответственно, увеличивается и размер пенсии».

При этом с 2010 года действует норма, согласно которой, как поясняет Бибикова, неработающий пенсионер – «где бы он ни проживал – не может получать материальное обеспечение в общей сложности ниже, чем прожиточный минимум в конкретном регионе, где он зарегистрирован».

Кроме этого, сенатор рассказала, какая ситуация может произойти при переезде из одного региона в другой.

Так, в разных регионах установлен разный прожиточный минимум.

«Соответственно, если человек переезжает из субъекта, где прожиточный минимум пенсионера, к примеру, 12 тыс. рублей, в регион, где прожиточный минимум 13 тыс. рублей, то его пенсия увеличивается», – сообщила она.

Также она отмечает, что «может быть и обратная ситуация».

При этом она подчеркнула, что «размер пенсии не меняется, меняется размер социальной доплаты к пенсии».

Напомним, в прошлую пятницу замминистра социальной политики Украины Наталья Ненюченко заявила, что в будущем пенсии на Украине снизятся. Уже сейчас, по данным украинских властей, 82,7% украинских пенсионеров получают выплаты меньше прожиточного минимума, то есть до 4 тыс. гривен (почти 10,5 тыс. рублей). Вместе с этим украинский экономист Борис Кушнирук не исключил, что украинцы с российским гражданством смогут получать выплаты из пенсионных фондов обоих государств.