Число зараженных коронавирусом в мире приближается к 80 тысячам

24.02.2020, 7:30, Новости дня

Число зараженных коронавирусом в мире приблизилось к 80 тысячам человек. Из них — свыше 77 тысяч в самом Китае.

При этом, темпы распространения заболевания постепенно замедляются. Сразу шесть китайских провинций понизили уровень реагирования на ЧС с наивысшего до второго. Он действует на территории страны уже месяц, передает "Россия 24".

Отметку в 700 человек превысило число зараженных коронавирусом в Южной Корее. Из них скончались семеро.

 



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