Пропавшая в Мексике несовершеннолетняя россиянка найдена
24.02.2020, 7:12, Новости дня
Пропавшая на территории западного мексиканского штата Халиско несовершеннолетняя гражданка России найдена, сообщила генеральная прокуратура региона.
«15-летний подросток <…> была найдена. Благодарим за сотрудничество», – приводит сообщение генеральной прокуратуры региона ТАСС.
Каких-либо подробностей случившегося обнародовано не было.
Ранее почетный консул РФ в мексиканском штате Халиско Хуан Сантос Санчес Наварро рассказал подробности исчезновения несовершеннолетней россиянки в Мексике.
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