Пропавшая в Мексике несовершеннолетняя россиянка найдена

24.02.2020, 7:12, Новости дня

Пропавшая на территории западного мексиканского штата Халиско несовершеннолетняя гражданка России найдена, сообщила генеральная прокуратура региона.

«15-летний подросток <…> была найдена. Благодарим за сотрудничество», – приводит сообщение генеральной прокуратуры региона ТАСС.

Каких-либо подробностей случившегося обнародовано не было.

Ранее почетный консул РФ в мексиканском штате Халиско Хуан Сантос Санчес Наварро рассказал подробности исчезновения несовершеннолетней россиянки в Мексике.



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