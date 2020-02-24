CNN: доказательств вмешательства России в выборы у США нет

24.02.2020, 7:06, Новости дня

Доказательств вмешательства РФ в предстоящие выборы, впрочем, как и в предыдущие, у Соединенных Штатов нет.

Об этом заявляют журналисты телеканала CNN со ссылкой на свои источники в комитете по национальной безопасности. Там утверждают: данные разведки относительно так называемого российского вмешательства были изрядно преувеличены, передает "Россия 24".

Ранее о том, что Москва хочет добиться переизбрания Трампа, заявил представитель разведслужб США по обеспечению безопасности выборов Шелби Пирсон. Однако ее же коллеги позже отметили, что такие рассуждения вводят в заблуждение, а в разведданных ничего о вмешательстве не говорится.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / В мире: Лавров разрушает антироссийский альянс США и ЕС

25.01 / Кравчук заявил о вхождении Крыма «в систему российских отношений»

17.02 / Остапчук, находящийся в процессе развода, показал фото с детьми

19.02 / «Власти ЛНР» расплатились 58 тоннами монет за украинскую воду

11.02 / Комитет Госдумы РФ утвердил поправки, которые позволят Путину стать пожизненным членом Совфеда

21.01 / В российских аэропортах из-за коронавируса стали проверять прилетающих из Китая

05.02 / ФИФА не подтвердила информацию об отстранении сборной РФ от ЧМ-2022

08.02 / Зрители оценили роль Данилы Козловского в сериале «Викинги»

05.01 / Старейшей жительнице Земли исполнилось 117 лет

05.01 / Посольство Польши раскритиковало заявление спикера МИД Украины о Бандере

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика