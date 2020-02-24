Сквозь взрывы удалось сохранить зоопарк в маленьком поселке под Донецком

24.02.2020, 7:06, Новости дня

Маленькое чудо произошло в зоопарке в поселке недалеко от Донецка. На Новый год там появилась на свет маленькая львица. Детенышу всего два месяца. Но уже сейчас всем понятно — это настоящая царица зверей.

Эта царица зверей появилась на свет на Новый год. Это был подарок не только для владельцев зоопарка, но и всем жителям ДНР.

Несмотря на свой юный возраст, а маленькой львице всего два месяца, в клетку к ней не зайти. По рыку понятно, что это настоящий хищник.

Ольга работает смотрителем за животными, рассказывает: до последнего дня никто из сотрудников не знал, что львица беременна.

Зоопарк, где произошло это маленькое чудо, находится недалеко от Донецка — в поселке Придорожное. Геннадий Кряжен, владелец, основал его на личном энтузиазме еще будучи юным агрономом в далеком 1985 году. Животных собирал по всему тогда еще Советскому Союзу, затем, после развала СССР, по СНГ.

В 2014 году для зоопарка наступило страшное время. Сохранить его удалось только благодаря единомышленникам, которые, рискуя собой, не бросили животных.

"Тяжело было, но попались нормальные сотрудники, которые работали и сейчас работают под бомбежками. Мы все равно кормили-поили всех. Снаряды попадали, убивали и животных, и птиц. Сейчас приплод начался, и получается развивать зоопарк дальше", — говорит Геннадий Кряжен.

Сегодня зоопарк насчитывает больше сотни разновидностей животных. Верблюды, крокодилы, медведи, волки, львы. Люди приезжают сюда семьями, с разных уголков республики и не только.

Сейчас здесь идут подготовительные работы к началу сезона, который наступит с первыми теплыми днями. Расширяют детские площадки, достраивают вольеры для молодых питомцев.

Этот небольшой островок, где собраны разные представители фауны, благодаря усилиям не равнодушных людей с каждым годом становится все шири и шире, и еще не раз порадует своих маленьких и взрослых гостей.



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