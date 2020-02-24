В Турции произошло новое землетрясение

24.02.2020, 7:05, Новости дня

В западной части Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7, информирует Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Толчки зафиксированы в 2.43 по времени UTC (5.43 мск). Эпицентр располагался в 89 километрах к северо-востоку от крупного города Измир и в 56 километрах к северо-востоку от города Маниса. Очаг залегал на глубине семи километров, передает РИА «Новости».

Напомним, в воскресенье утром в пограничном районе между Ираном и Турцией произошло сильное землетрясение магнитудой 5,7. Позднее в том же районе произошло новое землетрясение магнитудой 6,0. В результате подземных толчков в Иране пострадали 75 человек. В Турции власти заявили о девяти погибших и пятидесяти пострадавших.



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