В Китае анонсирован самый мощный в мире смартфон Realme X50 Pro

24.02.2020, 7:04, Разное

Совсем недавно представители корпорации Xiaomi анонсировали новые смартфоны — Xiaomi Mi 10 и 10 Pro. На момент дебюта гаджеты являлись одними из самых мощных по результатам тестирований в AnTuTu, в особенности Pro-версия смартфона. Теперь же модель не является лидером, так как уступает устройству от Realme — X50 Pro.
Как стало известно, смартфон Xiaomi Mi 10 Pro набирал около 600 000 баллов, а вот Realme X50 Pro, дебют которого намечен на 24 февраля – более 603 000 баллов, отметили представители бенчмарка.

Согласно предварительной информации, телефон оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 865, оперативной памятью типа LPDDR5, а также постоянной памятью UFS 3.0. Еще одна особенность гаджета заключается в наличии сверхбыстрой проводной зарядки, мощностью 65 Вт. Стоимость новинки на данный момент не разглашается.



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