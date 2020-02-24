Буддисты России встречают Новый год

24.02.2020, 6:30, Новости дня

Новый год по лунному календарю встречают буддисты России. На рассвете в дацанах начали торжественный молебен. На нем ламы призывают удачу и благоденствие на целый год.

Торжественные мероприятия продлятся целый месяц. Народные гуляния, концерты, фестивали национальной культуры, выставки, детские представления.

Впервые празднование восточного нового года состоится в Кремлевском дворце. 25 и 26 февраля артисты там выступят с лучшими номерами, будет работать выставка бурятских художников, передает "Россия 24".

Восточный Новый год широко отмечают жители Бурятии, Забайкальского края, Усть-Ордынского Бурятского округа. Здесь в честь праздника введен дополнительный выходной день — 25 февраля.



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