В Лондоне приступают к рассмотрению дела Джулиана Ассанжа

24.02.2020, 6:30, Новости дня

В Лондоне начинаются слушания по делу об экстрадиции в США Джулиана Ассанжа.

Заседания продлятся четыре недели, их разделят на две части. Неделя — сейчас, остальные три — в конце мая. Именно тогда дадут показания свидетели по делу, передает "Россия 24".

Основателю WikiLeaks грозит до 175 лет лишения свободы. США обвиняют его в нарушении закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Сейчас Ассанж находится в лондонской тюрьме.

 



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