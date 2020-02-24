Число жертв коронавируса в Китае достигло 2592 человек

24.02.2020, 6:30, Новости дня

Число жертв коронавируса COVID-19 в Китае возросло до 2 тыс. 592 человек, выздоровели 24 тыс. 734 человека, говорится в сообщении Государственного комитета по делам здравоохранения КНР.

По последним данным властей КНР, за сутки были зафиксированы 150 смертей, 1 тыс. 846 человек выписаны из больниц. Общее число инфицированных коронавирусом нового типа в Китае за сутки выросло на 409 и составило 77 тыс. 150 человек, передает ТАСС.

Наибольшее количество летальных исходов за минувшие сутки – 149 – было зарегистрировано в провинции Хубэй, из них 131 – в Ухане. Всего в этом регионе насчитывается 64 тыс. 287 случаев заражения. из медучреждений были выписаны более 1,4 тыс. человек.

В воскресенье в большинстве провинций Китая оказалось не зафиксировано новых заражений коронавирусом. Число заразившихся коронавирусом нового типа в Китае почти достигло 77 тыс. человек, 2 тыс. 242 умерли, 22 тыс. 888 излечились от болезни. За пределами Китая коронавирус проник в 28 стран.



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