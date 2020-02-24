Шайба Барбашева помогла «Сент-Луису» одержать четвертую победу кряду

24.02.2020, 6:30, Новости дня

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис Блюз" на льду арены "Эксел Энерджи-центр" в Сент-Поле обыграл местную команду "Миннесота Уайлд" со счетом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).

У победителей голами отметились Джордан Кайру (12-я минута), Боэйден Шенн (15), Оскар Сундквист (30) и россиянин Иван Барбашев (45), а у хозяев льда единственную шайбу забросил Маркус Фолиньо (22).

"Сент-Луис" одержал четвертую победу кряду и с 82 очками возглавляет Западную конференцию, а "Миннесота", потерпевшая третье поражение в последних пяти матчах, в ней же расположилась на 11-й строчке, имея в активе 65 очков.



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