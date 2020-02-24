В шести провинциях Китая понизили уровень реагирования на ЧС из-за коронавируса

24.02.2020, 6:26, Новости дня

Шесть провинции Китая понизили наивысший уровень реагирования на ЧС, объявленный из-за эпидемии коронавирусной пневмонии, следует из заявлений местных властей.

С 24 января практически на территории всего Китая был введен режим наивысшего реагирования на ЧС из-за эпидемии. Как правило, I уровень реагирования объявляется в случае особо крупных чрезвычайных ситуаций, связанных со здоровьем населения, и предполагает, что местное правительство реагирует на них согласно плану Госсовета КНР и централизованного штаба, передает РИА «Новости».

Как следует из заявлений, провинции Гуандун и Шаньси понизили с наивысшего I до II уровня. Тем временем провинции Ляонин, Гуйчжоу, Юньнань и Ганьсу понизили уровень реагирования до III уровня.

В воскресенье в большинстве провинций Китая оказалось не зафиксировано новых заражений коронавирусом. Число заразившихся коронавирусом нового типа в Китае почти достигло 77 тыс. человек, 2 тыс. 242 умерли, 22 тыс. 888 излечились от болезни. За пределами Китая коронавирус проник в 28 стран.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.02 / Защиту русского языка предложили закрепить в Конституции

17.01 / Дело Шеремета. Суд перенес рассмотрения апелляции Дугарь

11.02 / Путин проведет разговор с Эрдоганом по Сирии

14.02 / Universal Music признала потерю оригинальных записей Элтона Джона, Кроу, Nirvana

10.02 / Главную номинацию Оскара впервые получил фильм не на английском языке

06.02 / Трамп и консерваторы обрушились с критикой на Ромни

10.02 / Нашёл «козла отпущения» — эксперты CNBC объяснили, почему Си держится подальше от Ухани

24.02 / В Турции произошло новое землетрясение

19.02 / В мире: У реальных хозяев Америки осталась последняя надежда победить Трампа

01.01 / В Гонконге задержали более 400 протестующих

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика