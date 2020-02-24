Мнение: Спиcок «группы Парасюка»

24.02.2020, 6:20, Разное

Украинское издание "Страна.ЮА" опубликовала список лиц из "группы Парасюка", которая причастна к организации массовых убийств в Киеве в 2014 году.

Документ был известен Генпрокуратуре Украине еще в 2017 году, но благополучно положен под сукно в рамках сокрытия улик указывающих на причастность украинских властей к организации массовых убийств.

Всего 34 человека. Некоторые, вроде Бубенчика (который сам признавался в убийствах), были известны и ранее.

1. Назар Юськевич (в списке проходит как "Комарно" — это родной город Назара на Львовщине)

2. Михаил Иванович Ковалив из Самбора (Львовская область)

3. Игорь Ярославский. Тоже из Комарно. Соучастник Юськевича в разбое, за который он сел в 2015 году и родня Парасюка.

4. Борис Зай из Львова

5. Андрей Фриджевич ("Фридля") из Борислава (Львовская обл.)

6. Игорь Федин

7. Петр Сидоренко

8. Владимир Депа

9. Юрий Панив, Львов

10. Григорий Кобив, Самбор

11. Богдан Ольховый, Комарно

12. Петр Радович, Комарно

13. Андрей Иванов, Донецк

14. Назар Марценюк (Дейл), Комарно

15. Стефан Бычковяк, Бучалы (Львовская обл)

16. Андриан Гарилюк, Львов

17. Виталий Крюков, Киев

18. Андрей Патрайко, Львов

19. Александр Нечипорук, Львов

20. Роман Франчишин, Львов

21. Владимир Ковалив, Межгайцы (Волынская обл)

22. Александр Кремса, Комарно

23. Богдан Дзюб, Жолква (Львовская обл)

24. Дмитрий Дутко ("Кирчей"), Стебник, Львовщина

25. Николай Зубрицкий, Борислав

26. Дмитрий Липовой, Харьков

27. Гриша, Одесса

28. Ярослав Голуб (Славко), Самбор

29. Зиновий Парасюк, Львов

30. Владимир Парасюк, Львов

31. Иван Бубенчик, Львов

32. Василь Прийма, Жолква

33. Богдан Висоцкий ("Кукур"), Жолква

34. Микола Котляр, Киев, район Оболонь

Подробнее о некоторых персонажах из списка тут https://strana.ua/news/250376-kto-ubival-ljudej-na-majdane-20-fevralja-2014-hoda-dokumenty-sledstvija.html

Добавьте к этому показания грузинских снайперов, которых курировали Парубий, Пашинский и Саакашвили, и получите уже более полный список тех, кто напрямую ответствен за массовые убийства в Киеве.

Как представляется, роль группы Парасюка была именно в провоцировании кровопролития, а толкали ситуацию за грань именно грузинские снайперы, которые целенаправленно убивали и сотрудников "Беркута" и протестующих.