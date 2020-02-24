Подписчики оценили архивный снимок Елены Яковлевой с сыном и мужем

24.02.2020, 6:04, Разное

В фан-аккаунте российской актрисы Елены Яковлевой в социальной сети Instagram был обнародован архивный снимок с ее участием, а также супруга и сына Дениса. Публикация такого поста приурочена к празднику 23 февраля — Дню защитника Отечества.
Снимок оказался эксклюзивным: на нем актриса изображена еще очень молодой. Довольно необычно выглядит и Денис Шальных: на изображении он показан совсем маленьким мальчиком и без ныне имеющегося большого количества татуировок на теле. Следующая редкость: муж Елены Яковлевой, которого обычно нельзя увидеть на фотографиях родственников в социальных сетях.

Большая часть комментариев под фотографией посвящалась Денису Шальных. Поклонники отечественной артистки привыкли видеть его с наколками на почти всей поверхности кожного покрова. Определенные подписчики отметили, что на этом фото молодой человек выглядит симпатичным ребенком.

Не так давно сын актрисы негативно высказался в адрес фолловеров за критику его увлечений татуировками. По мнению парня, этим людям больше нечего обсуждать, и в действительности тема рисунков на теле застряла только у них в головах, а не у него.



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