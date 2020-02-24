Рейс S7 из Москвы не смог приземлиться в Иркутске из-за тумана

24.02.2020, 5:37, Новости дня

Рейс авиакомпании S7 из Москвы в Иркутск не смог приземлиться в аэропорту назначения из-за тумана и ушел на запасной аэродром в Улан-Удэ, сообщили в справочной аэропорта Иркутска.

«Рейс, который ушел на запасной [аэродром] – это рейс из Москвы авиакомпании S7, он сейчас в Улан-Удэ из-за тумана», – приводит сообщение справочной ТАСС.

Там уточнили, что по расписанию самолет должен был приземлиться в Иркутске в 8.25 (03.25 мск). В справочной аэропорта Улан-Удэ сообщили, что самолет приземлился в Улан-Удэ в 09.45 (04.45 мск).

Напомним, в декабре минувшего года пилоты борта Путина рассказали о посадке в условиях сильнейшего тумана в Бишкеке.



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