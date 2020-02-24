Мнение: О невыдуманном отношении простых россиян к Владимиру Путину

24.02.2020, 5:35, Разное

Пошли чередой опросы, где россияне якобы боятся проблем и нестабильности, если нынешний президент Владимир #Путин вдруг уйдёт в 2024 году. Цель этого информационного наката вполне понятно именно сейчас, в разгар начального этапа масштабной операции по мягкому «трансферу власти». Но вот, что знает и чего никогда не скажет ни один проплаченный социолог, даже альтернативный.

Как реально простые россияне, имя коим легион, относятся к Владимиру Путину?

Всего лишь три зарисовки с натуры из личных впечатлений.

Москва. Раннее утро, метрополитен. Обычная давка на входе в вагон где-то в районе пересадки на Кольцевую. Помятый мужичонка с полинялой георгиевской ленточкой на видавшем виды рюкзаке, продираясь сквозь толпу, сочно ругается и вдруг произносит громко:

— Бл@дь, пора уже всех этих кремлёвских вешать! И для Путина столб найдём.

Толпа молчаливо расступается перед новоявленным оппозиционером, и другой мужик, обернувшись, показывает хулителю отогнутый вверх указательный палец на сжатой в кулак ладони.

Подмосковное Одинцово, середина выходного дня. На лавочке у подъезда панельного дома — не бабушки-старушки, а настоящий мужской клуб. Пикейные жилеты, без жилетов, на с пивом. Проходящий мимо сержант полиции замедляет шаг. Доносится хриплый фальцет:

— У Путина просили, чтобы он этого дурачка Медведева нахрен выкинул из правительства, а он что? Специально для него должность придумал. Ну и какая от него там нахрен безопасность? Не, такой президент нам не нужен.

Сержант, повернувший было на голос, делает морду кирпичом и топает своей дорогой. А не менее хриплый тенорок из той же компании повторяет:

— Это да, нахрен такого! (некоторые слова в этом диалоге были заменены на более благозвучные).

Недалёкая от столицы Рязань. Потихоньку вечереет. Две женщины средних лет зацепились языками и что-то взволнованно обсуждают, видимо, по дороге из магазина или с рынка: полные сумки продуктов стоят рядом на лавочке. Слышны обрывки разговора:

— А он такой и говорит, мол, мы приняли пакет мер, всех поддержим, инвалидам тоже будем повышать пенсии.

— Ага, ага! А как прожить на 10800 [рублей в месяц] так и не сказал.

— Ох, грехи наши… И за что нам такое наказание?

То есть, диалог Владимира Путина с петербурженкой Зинаидой Беликовой 19 февраля, как выясняется, не прошёл мимо внимания его ядерного электората. И выводы тот сделал…

Конечно, если вдруг на любом соцопросе волонтёры прямо зададут вопрос о доверии президенту Владимиру Путину или даже политику Владимиру Путину, все эти возмущённые россияне ответят, как надо. Возможно, показывая кукиш в кармане. Они же не дураки, показывать своё истинное отношение к Национальному лидеру. Но в глубинах их душ явно что-то зреет. Не видеть признаки может разве что слепой…

Ну и во что в итоге выльется эта всенародная любовь?

Кстати, а вы не забыли, каким был рейтинг одобрения Николае Чаушеску буквально за пару месяцев до кровавых событий в Бухаресте?