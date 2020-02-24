В Южной Корее стемительно растет число заболевших коронавирусом
24.02.2020, 5:30, Новости дня
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее возросло до 763 человек, скончавшихся – семь.
Таким образом за сутки число заболевших увеличилось на 161 человека.
Большинство заболевших — члены религиозной общины в городе Тэгу, передает "Интерфакс".
За последние несколько дней в Республике Корея наблюдается резкий рост числа зараженных. Власти страны приняли решение перенести начало учебного года в школах на неделю – на 9 марта.
Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — Ухане За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, в том числе в России.
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