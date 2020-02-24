Мнение: Почему в Чечне не празднуют 23 февраля?

24.02.2020, 5:08, Разное

Потому что для чеченцев 23 февраля – трагическая дата. В этот день в 1944 году началась депортация чеченцев. И не только…

Сегодня в Грозном почтили память жертв сталинских репрессий.

Выступил и Рамзан Кадыров. Сказал, что в истории человечества не было более сурового наказания целых народов, чем сталинские репрессии, которым подверглись чеченцы, ингуши, карачаевцы, балкарцы и другие…
Это тот случай, когда Рамзан Кадыров прав.

23 февраля в Чечне всегда был днем памяти жертв сталинских репрессии. И я помню те времена, когда в этот день на траурной церемонии на трибуне рядом стояли и те, кого позже назовут патриотами России, и те, кого назовут бандитами… Как на фотографиях, сделанных 23 февраля 1996

Источник: Ирек Муртазин



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / Ксения Собчак ответила на недовольства зрителей программой «Док-Ток»

10.02 / Наука: Работа — частая причина депрессии и тревожности

15.02 / Скандалы: Картина маслом для Дениса Мантурова

03.01 / Снежки на Красной площади, пельмени и «Щелкунчик»: Наталья Водянова привезла в Москву сына от Антуана Арно

15.03 / Мнение: Ведущий баг

07.02 / Федор-поминальник: как прогонять мертвецов 8 февраля

29.12 / Чистокровную еврейку Волчек отпели в православном храме

28.12 / Кулачное право

28.12 / Петр Чернышев показал их с Анастасией Заворотнюк подросшую дочь

25.02 / В Уфе из-за возгорания из гостиницы эвакуировали 80 постояльцев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика