Мнение: Почему в Чечне не празднуют 23 февраля?

24.02.2020, 5:08, Разное

Потому что для чеченцев 23 февраля – трагическая дата. В этот день в 1944 году началась депортация чеченцев. И не только…

Сегодня в Грозном почтили память жертв сталинских репрессий.

Выступил и Рамзан Кадыров. Сказал, что в истории человечества не было более сурового наказания целых народов, чем сталинские репрессии, которым подверглись чеченцы, ингуши, карачаевцы, балкарцы и другие…

Это тот случай, когда Рамзан Кадыров прав.

23 февраля в Чечне всегда был днем памяти жертв сталинских репрессии. И я помню те времена, когда в этот день на траурной церемонии на трибуне рядом стояли и те, кого позже назовут патриотами России, и те, кого назовут бандитами… Как на фотографиях, сделанных 23 февраля 1996