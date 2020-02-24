Обменялись ракетными ударами: Израиль обстрелял объекты террористов в секторе Газа

24.02.2020, 5:06, Новости дня

Пресс-служба Армии обороны Израиля заявил о нанесении ударов в ответ на ракетные обстрелы территории еврейского государства из палестинского анклава по объектам радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" (запрещена в России) в секторе Газа и к югу от сирийской столицы.

По данным израильской стороны, террористическая организация попыталась осуществить теракт у стены безопасности в секторе Газа.

Палестинские радикалы выпустили по Израилю 21 ракету, 13 из которых были перехвачены системой ПВО, передает ТАСС.

Тем временем, палестинская группировка "Исламский джихад" опровергла информацию израильских СМИ о гибели ее высокопоставленного командира в результате авиаудара в Сирии​​​.

Однако агентство FP с ссылкой на группировку сообщило, что два члена организации погибли при "сионистской бомбардировке Дамаска".



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