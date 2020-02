Ковальчук стал одноклубником Овечкина в «Вашингтоне»

24.02.2020, 5:06, Новости дня

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" обменял российского форварда Илью Ковальчука в команду "Вашингтон Кэпиталз". Взамен "Монреаль" получил право выбора в третьем раунде драфта 2020 года.

Ковальчук стал пятым россиянином в "Кэпиталз", где уже выступают нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов, а также голкипер Илья Самсонов.

OFFICIAL RELEASE | Capitals have acquired forward Ilya Kovalchuk from the Montreal Canadiens for a 2020 third round pickhttps://t.co/O3tIR0WV4N

— Washington Capitals (@Capitals) February 24, 2020

Для 36-летнего россиянина это уже третий клуб в текущем сезоне, несколько месяцев назад Илья сменил "Лос-Анджелес" на "Монреаль". Как сообщает пресс-служба "Вашингтона", "Канадиенс" продолжат выплачивать россиянину 50% зарплаты.

Напомним, Ковальчук вернулся в НХЛ в 2018 году после пятилетней паузы и больше года отыграл за " Кингз". Ранее россиянин играл за "Атланта Трешерз" и "Нью-Джерси Дэвилз". На его счету 22 (9+13) очков в 39 играх текущего сезона и 872 (442+430) очка в 919 играх НХЛ.