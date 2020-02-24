Анастасия Ивлеева продемонстрировала грудь на камеру

24.02.2020, 5:04, Разное

Известная телеведущая Анастасия Ивлеева, увидев журналистов, оттолкнула своего мужа Элджея и ушла вперед, чтобы потрясти грудью перед камерой. Видео блогер выложила на своей странице в Instagram.

Случай произошел во время пребывания звездной пары в Вене. На видео видно, что супруги спускаются по лестнице вместе, но заметив журналистов, инстаблогер толкает мужа, подбегает к камере и трясет грудью. На кадрах видно, что телеведущая не надела бюстгальтер под обтягивающую одежду.

Поступок блогера вызвал большую реакцию у подписчиков. Многие отнеслись с юмором и посмеялись над супругами, кто-то восхитился смелостью актрисы. За четыре часа видеоролик набрал 2 миллиона просмотров и 2 тысячи комментариев, пишет издание «Слово и Дело».

Некоторое время назад телеведущую программы «Орел и Решка» не узнали с коротко подстриженными волосами и приняли за Сергея Зверева.