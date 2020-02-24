Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее достигло 763 человек

24.02.2020, 4:58, Новости дня

Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в Южной Корее достигло 763 человек, жертвой болезни стали семь человек, сообщил Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны.

За сутки коронавирусом COVID-19 в Южной Корее заразился 161 человек, передает ТАСС.

За последние несколько дней в Республике Корея наблюдается резкий рост числа зараженных. В связи с этим правительство решило перенести начало учебного года в школах на неделю – он начнется 9 марта.

Накануне число новых заражений коронавирусом в Южной Корее превысило 500 человек.

В воскресенье в большинстве провинций Китая оказалось не зафиксировано новых заражений коронавирусом. Число заразившихся коронавирусом нового типа в Китае почти достигло 77 тыс. человек, 2 тыс. 242 умерли, 22 тыс. 888 излечились от болезни. За пределами Китая коронавирус проник в 28 стран.