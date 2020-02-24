В Совфеде оценили заявление Трампа о российско-украинских отношениях

24.02.2020, 4:51, Новости дня

Заявлениям президента США Дональда Трампа о заинтересованности в хороших отношениях между Россией и Украиной верить нельзя, сообщил член международного комитета Совета Федерации Алексей Кондратьев.

«Верить Трампу нельзя. Недоговороспособен. Много говорит, но практически не выполняет обещаний», – цитирует сенатора РИА «Новости».

Кондратьев не исключил, что слова Трампа – это предвыборный ход. «Желание показать себя миротворцем, – значит показать себя влияющим на политику РФ более, чем Европа, да и более, чем коллеги из американского истеблишмента», – добавил сенатор.

По мнению Кондратьева, глава Белого дома также «мог продемонстрировать поддержку украинскому президенту Владимиру Зеленскому, который встал на сторону Трампа в споре с (Джо) Байденом перед возможным импичментом».

Накануне Трамп перед вылетом в Индию заявил, что хотел бы примирения РФ и Украины.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил слова Трампа о «примирении» РФ и Украины.

Напомним, отношения РФ и Украины обострились после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. Приоритетом украинской внешней политики был объявлен курс на «европейскую интеграцию». По инициативе новых украинских властей был расторгнут целый ряд двусторонних договоров в различных областях сотрудничества.