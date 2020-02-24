Политтехнолог — Путин помогает Сандерсу, чтобы облегчить победу Трампу

24.02.2020, 4:21, Новости дня

Владимир Путин оказывает на проходящих в США праймериз Демократической партии поддержку кандидату Берни Сандерсу, дабы таким образом помочь Дональду Трампу одержать победу на выборах, заявил в эфире MSNBC американский политтехнолог и имиджмейкер Джеймс Карвилл. По мысли эксперта, Сандерс будет более удобным для Трампа соперником, и поэтому Путин, по всей видимости, начал «помогать» ему ещё в 2016-м — хотя самому Сандерсу такая поддержка не нужна.

ДЖЕЙМС КАРВИЛЛ, политтехнолог: А самый счастливый в данный момент — в час пятнадцать по Москве — человек, у которого замечательно идут дела — это Владимир Путин, вот вам крест. Он, небось, не спит сейчас и нас смотрит. Привет, Влад!

По сообщениям прессы, именно так, по мнению наших разведывательных агентств, и обстоят дела. Штаб Сандерса уведомили о том, что Путин ему помогает — ну или планирует помочь ему одержать победу на праймериз. Удивительно.

ДЖЕЙМС КАРВИЛЛ: И, как мне кажется, Сандерсу такая помощь не нужна. Единственная причина, по которой Владимир Путин хочет помочь Берни Сандерсу — это то, что Путин желает, чтобы на выборах в итоге победил Трамп. Это же очевидно. Я не думаю, что речь идёт о каком-то сговоре или сотрудничестве с Москвой со стороны Сандерса, да и им самим эта история не по нраву. Но это история — факт. И факт она по той причине, что Путин делает всё возможное, чтобы помочь Трампу победить — и, в том числе, пытается добиться для Берни Сандерса выдвижения в качестве кандидата от Демократической партии.

Если помните, когда Берни баллотировался в 2016-м, его главным политтехнологом был прихвостень Пола Манафорта, который помогал ему на Украине. То есть, началось это всё не сегодня. И нужно, чтобы люди об этом знали, нужно им об этом рассказывать, и кандидатам на дебатах в Южной Каролине вечером в понедельник надо будет прекратить грызться друг с другом и начать говорить о том, где оказалась наша страна, и как её из этого вытащить через те решения, которые должны будут принять демократы.

Дата выхода в эфир 23 февраля 2020 года.