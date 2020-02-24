Американский эксперт — ядерного уже не достаточно — новое соглашение о контроле над вооружениями с Москвой должно стать шире СНВ-III

24.02.2020, 4:21, Новости дня

В связи со стремительным развитием технологий разработанный в годы холодной войны режим контроля над вооружениями, последним оставшимся элементом которого является соглашение СНВ-III, потерял свою актуальность, полагает американский политолог и бывший военный атташе посольства США в Москве Кевин Райан. Как пишет Райан в статье для The Hill, чтобы гарантировать себе защиту от стратегического нападения, Вашингтону следует заключить более широкое соглашение, в котором были бы учтены новые и перспективные наступательные средства.



Reuters

Теперь, когда для президента США Дональда Трампа остались позади и «российское дело», и импичмент, он наконец может предпринять попытку заключить с российским коллегой Владимиром Путиным соглашение о контроле над вооружениями, пишет в своей статье для The Hill бывший военный атташе посольства США в Москве и научный сотрудник Центра им. Белфер при Гарвардской школе Кеннеди, бригадный генерал в отставке Кевин Райан. Как отмечает Райан, 5 февраля советник Трампа по вопросам нацбезопасности Роберт О’Брайен объявил о том, что отправит в Москву переговорщиков для того, чтобы как можно скорее начать обсуждение подобного договора. В тот же день американская Ассоциация по контролю над вооружениями опубликовала заявление с призывом продлить соглашение СНВ-III, которое истекает в январе 2021 года, пишет автор.

Как подчёркивает Райан, американские эксперты по контролю над вооружениями главным образом обсуждают вопрос о том, смогут ли Москва и Вашингтон спасти как раз СНВ-III: несмотря на то, что намерение продлить договор и доработать его с тем, чтобы он учитывал новые стратегические силы и средства, уже выражали и в России, и в США, аналитики опасаются, что стороны не смогут достичь договорённостей, открыв «опасный период обострения». Между тем, СНВ-III и прочие соглашения времён холодной войны в любом случае уже не смогут защитить Америку от стратегического нападения, убеждён аналитик.

Когда в шестидесятые годы прошлого века создавался нынешний режим контроля над вооружениями, работавшие над ним «лучшие аналитические умы» США и СССР не смогли найти в «стратегическом уравнении» баланс даже между всего двумя переменными — наступательными и оборонительными средствами, — и, чтобы достичь стабильности, им пришлось исключить одну из них, полностью запретив ПРО в 1972 году, напоминает автор. По этой же модели, которая предполагает исключительно подсчёт и балансировку наступательных средств, создавались с тех пор все соответствующие соглашения, включая и СНВ-III: в последнем, например, содержатся только ограничения по количеству ядерных боеголовок и систем их доставки в виде ракет и бомбардировщиков. Однако стратегическая безопасность Америки теперь зависит отнюдь не только от того, как много таких средств она имеет по сравнению с Россией и другими странами: в современных условиях, когда стремительно появляются и развиваются новые технологии, обеспечивать ядерное равновесие исключительно через подсчёт самолётов и ракет уже не выйдет, уверен Райан.

Чтобы понять это, автор предлагает вспомнить недавно прекративший своё действие Договор РСМД. В восьмидесятые годы Вашингтон и Москва столкнулись в «опасном ядерном противостоянии в Европе» — каждая из сторон располагала сотнями ракет средней дальности с ядерными боеголовками, способных уничтожить европейские столицы буквально через несколько минут после запуска, пишет Райан. В итоге эта проблема была решена через полный запрет таких ракет, оформленный в виде ДРСМД — однако за минувшие с тех пор три десятилетия США разработали и развернули новые средства, которые, хоть и не нарушая формально условия соглашения, сделали его «ненужным», полагает он. Как поясняет эксперт, сегодня Америка может нанести удар по тем самым целям, которые намеревалась защитить Москва, заключая в 1987 году ДРСМД, при помощи оснащённых ядерными зарядами беспилотников и крылатых ракет морского базирования. К началу XXI века, когда ДРСМД нарушила уже Россия, соглашение уже потеряло всякий смысл для обеих сторон, и продлевать его не было никакой практической необходимости, считает аналитик.

По мнению Райана, аналогичный эффект сегодня оказывают новые технологии на СНВ-III — последнее оставшееся соглашение о контроле над ядерными вооружениями; таким образом, его продление может, разве что, выступить «актом доброй воли», но не решит стоящих перед США проблем. «Новые средства и технологии усложняют математику стратегической стабильности, — рассуждает автор. — Как нам включить в наше стратегическое уравнение противоракетную оборону? Никто не знает. Какое влияние оказывает на стратегическую стабильность киберпространство? Точно это не известно. Как меняет баланс стратегических сил Китай? А как быть с российскими ядерными торпедами и американскими беспилотниками? Мы не понимаем. А ведь вскоре будут представлены и новые технологии, включая лазеры и оружие космического базирования, и их никто даже не обсуждает. Не за горами и появление искусственного интеллекта».

Вне зависимости от того, удастся ли спасти СНВ-III или нет, США следует сосредоточиться на действительно важной задаче — создании новой парадигмы контроля над стратегическими вооружениями, основанной не на простом учёте количества средств, а на предотвращении их применения, призывает Райан. По мысли эксперта, соглашение такого рода должно будет учитывать далеко не только ядерное оружие и касаться не одной России, а многих стран. «Настало время по-настоящему вложить умственные и финансовые ресурсы в создание новой модели для предотвращения стратегического нападения на Америку», — подытоживает автор.