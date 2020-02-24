Цена барреля нефти Brent опустилась ниже 57 долларов

24.02.2020, 4:12, Новости дня

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,9% – до 56,87 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02.17.

В последний раз цена нефти Brent находилась ниже 57 долларов за баррель 14 февраля 2020 года. Стоимость нефти марки WTI опустилась на 2,4% – до 52,12 доллара за баррель, передает ТАСС.

Напомним, в прошлую пятницу цена барреля нефти Brent опустилась ниже 58,9 доллара на фоне опасений вокруг ситуации с распространением коронавируса за пределами Китая.

Накануне в большинстве провинций Китая оказалось не зафиксировано новых заражений коронавирусом. Число заразившихся коронавирусом нового типа в Китае почти достигло 77 тыс. человек, 2 тыс. 242 умерли, 22 тыс. 888 излечились от болезни. За пределами Китая коронавирус проник в 28 стран.



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