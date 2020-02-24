В Steam с огромной скидкой продается шутер Far Cry 5

24.02.2020, 4:04, Разное

В онлайн-магазине Steam предлагают известный шутер Far Cry 5 с огромным бонусом. Акция распространяется и на контент.
Ранее цена шутера Far Cry 5 была 2000 рублей, но сейчас его можно приобрести со скидкой 75% – за 500 рублей. Под такую же акцию попадает и Gold Edition. В остальные дни при покупке коллекции нужно было заплатить не меньше 3,5 тысячи рублей, а теперь лишь 874 рублей. Far Cry 5 и Far Cry New Dawn Deluxe Edition Bundle продавали за 4,6 тысячи рублей, а теперь за 1,4 тысячи.

Сэкономить деньги можно и за дополнительный контент в Far Cry 5, который подешевел в 2 раза. Варианты предложений можно посмотреть в онлайн-магазине. Акция завершится 24 февраля.



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