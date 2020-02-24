Мнение: Новые горизонты

24.02.2020, 3:47, Разное

В торжественной речи, посвященной 23 февраля, Путин в очередной раз ударился в мечты и сообщил, что вот-вот армия будет оснащена новейшим гиперзвуковым и лазерным оружием.

«Мы будем и дальше добиваться, чтобы наша армия и флот становились все более современными, а значит — укреплять потенциал стратегических сил, направлять во все виды и рода войск новейшее вооружение и технику, в том числе лазерные, гиперзвуковые комплексы, высокоточные системы»

Правда, буквально три недели назад выяснилось, что разрекламированный ранее танк (и не только танк, а целое семейство на его платформе) "Армата" оказался без двигателя, который приказал долго жить. 2300 "Армат" в войсках к 1 января 2020 года так и остались в обещаниях и смелых мечтах. Впрочем, президент обещал так много, и так мало исполнил, что одной пургой больше — одной меньше, разницы никакой.

Да и кому теперь интересна какая-то там "Армата"? У президента новая игрушка и он мечтает о новых, еще более могучих системах. С непредсказуемыми траекториями и о 29 Махах в плотных слоях. Можно уже сейчас смело прогнозировать недалекое будущее этого грозного оружия: вскоре выяснится, что для лазерного оружия нужен сущий пустяк: найти кайбер-кристаллы, которые, как известно, добываются только в одном месте в Галактике — на планете Илум, но чтобы до нее долететь, Роскосмосу нужно будет выделить новые триллионы.

А там, глядишь, президенту покажут мультик, срисованный со Звездных войн, и он загорится идеей строить Звезду смерти. Сразу пять — в каждой точке Лагранжа. И мы сразу забудем про Махи в плотных слоях и все прочие "вж-жух" и "пиу-пиу" и примемся мечтать вместе с нашим президентом о новых недосягаемых для супостата высотах и горизонтах.

Источник: Эль Мюрид



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