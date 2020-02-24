Австрия отменила запрет на движение поездов из Италии
24.02.2020, 3:30, Новости дня
Австрийский министр внутренних дел Карл Нехаммер сообщил, что у двух пассажирок экспресса, шедшего из Венеции в Мюнхен, коронавирус не подтвердился.
После этого сообщения Австрия дала разрешение на движение по своей территории пассажирских поездов, следующих из Италии, передает ТАСС.
"Австрийские федеральные железные дороги" объявили, что с 24 февраля поезда через пограничный переход Бреннер в Италии будут запущены по расписанию.
Ранее Австрия приостановила железнодорожное сообщение с Италией из-за угрозы распространения коронавируса. Среди поездов, которые были остановлены на пограничном переходе Бреннер на территории Италии, был поезд Ницца — Москва, который в настоящее время продолжил движение по маршруту.
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