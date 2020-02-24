Австрия отменила запрет на движение поездов из Италии

24.02.2020, 3:30, Новости дня

Австрийский министр внутренних дел Карл Нехаммер сообщил, что у двух пассажирок экспресса, шедшего из Венеции в Мюнхен, коронавирус не подтвердился.

После этого сообщения Австрия дала разрешение на движение по своей территории пассажирских поездов, следующих из Италии, передает ТАСС.

"Австрийские федеральные железные дороги" объявили, что с 24 февраля поезда через пограничный переход Бреннер в Италии будут запущены по расписанию.

Ранее Австрия приостановила железнодорожное сообщение с Италией из-за угрозы распространения коронавируса. Среди поездов, которые были остановлены на пограничном переходе Бреннер на территории Италии, был поезд Ницца — Москва, который в настоящее время продолжил движение по маршруту.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.02 / Еще один повод не бояться посылок из Китая

06.01 / Болтон заявил, что готов свидетельствовать в деле об импичменте Трампа

13.02 / Владельцам беспилотников в России придется получать спецправа

13.02 / В суд направили дело о поддельном дипломе экс-советницы бывшей главы Харьковской ОГА Светличной – СМИ

03.01 / Вероятные виновницы пожара в немецком зоопарке сами пришли в полицию

18.02 / УЕФА ввел систему видеопомощи арбитрам в матчах Лиги Европы

17.02 / Гренландия решила продать воду с тающих из-за глобального потепления ледников

21.02 / Украинцы негативно высказались о развитии страны

05.02 / Политика: Уникальный «парад послов» в Кремле станет намеком на встречу «Большой пятерки»

13.02 / Минздрав реагирует: завышающие цены на маски аптеки могут лишить лицензии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика