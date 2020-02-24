Личное: Женщина в трусах 

24.02.2020, 3:29, Разное

Попался на глаза кадр из видео, на котором колченогий футболист Дмитрий Тарасов увековечил жену в момент, когда та — в трусах в горох и с пакетом на голове — что-то там строгает на кухне.  


Фото: Соцсети

Видео, вообще-то, было не о жене колченогого футболиста, а о его дочери. Настя в кадр попала случайно, но теперь навсегда останется в памяти Интернета в образе бабы в трусах и с пакетом на голове.  

Поговорим о трусах дома? Точнее — о людях, расхаживающих по дому в трусах.  

Курицы, ходите сюда! Учить буду!

   
Трусы — это не домашняя одежда. Это даже не одежда для сна. По дому в трусах разгуливает только быдло.

  Да, я действительно так считаю.

  И неважно, что у вас — упругая задница, красивое бельё, и, вообще, вам так удобно. Ходишь по дому в трусах? Ты в моих глазах — быдло.

Трусы — это кусок материи, который непосредственно соприкасается с половыми органами человека со всеми, простите, вытекающими. Надеюсь, у вас с микрофлорой — всё в порядке и из вас ничего не течёт. Но даже если всё так, светить этим куском материи не стоит.

Вы можете представить себе английскую королеву — пусть и в её лучшие годы — в трусах на кухне? Или Клэр Ундервуд из «Карточного домика»? Или любую другую женщину, получившую хорошее воспитание?


 Фото: Getty Images

 Стоит такая пися в трусах, ещё и пакетом на голове — сделала, простигоспАди, масочку для волос — копошится на кухне, а рядом муж ест.

Если вы думаете, что в этом нет ничего такого, то вы просто не получили хорошего воспитания, вы — дитя зассанной подворотни.

Спать нужно в специально предназначенной для этого одежде. Трусы надевать (всегда свежие, а не прокладки «на каждый день» ко вчерашним лепить!) — утром после душа. Делать это следует в гардеробной или, за неимением таковой, возле бельевого шкафа.

  И сразу же наденьте что-то поверх трусов.  

В трусах ходить по дому не нужно. Это неприлично, неэстетично, и сразу выдаёт в вас быдло.  

Пацанов это тоже касается.

 Всё ясно?  

Согласны? Почему?

Источник: Лена Миро



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