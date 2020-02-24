Мнение: О казаках
24.02.2020, 3:20, Разное
Гениально подмечено! Вычитал сейчас в ФБ:
«Как правильно заметил один из френдов, казаки, в том понимании, в котором вкладывали в это понятие до 1914 года, у нас есть.
И отношение население к ним не поменялось.
Правда называются они теперь чеченцы, и главного атамана казачьего войска зовут Рамзан». (Александр Маслов)
Кстати, если сделать поправку на это, правильное понимание — совершенно по-новому смотрятся произведения времен Революции и Гражданской войны.
Источник: Размышления вольного социолога
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