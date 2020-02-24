Мнение: О казаках

24.02.2020, 3:20, Разное

Гениально подмечено! Вычитал сейчас в ФБ:



«Как правильно заметил один из френдов, казаки, в том понимании, в котором вкладывали в это понятие до 1914 года, у нас есть.

И отношение население к ним не поменялось.

Правда называются они теперь чеченцы, и главного атамана казачьего войска зовут Рамзан». (Александр Маслов)

Кстати, если сделать поправку на это, правильное понимание — совершенно по-новому смотрятся произведения времен Революции и Гражданской войны.