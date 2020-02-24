Американцы предрекли Трампу переизбрание президентом США

24.02.2020, 3:19, Новости дня

В переизбрании Дональда Трампа на пост президента США в ноябре 2020 года уверены 65% зарегистрированных американских избирателей, свидетельствуют результаты опроса телеканала CBS и исследовательской службы YouGov.

По их данным, 65% зарегистрированных американских избирателей говорят, что Трамп «определенно» или «вероятно» одержит победу на ноябрьских выборах, при этом 35% считают, что он «вряд ли» или «определенно не» выиграет. Более 90% сторонников Республиканской партии уверены, что президент США останется на своем посту на второй срок, более трети демократов с этим согласны, передает ТАСС..

Только 42% сторонников Демократической партии США решили, за кого они будут голосовать. Около 60% респондентов уже определились с тем, кого поддержат в ноябре.

При этом ни один из претендентов на место кандидата в президенты США от Демократической партии, согласно опросу, не имеет необходимой поддержки для того, чтобы противостоять Трампу. За самого популярного из них – сенатора Берни Сандерса – готовы отдать свои голоса только 27% американцев, которые уверены в проигрыше нынешнего главы Белого дома. Кроме того, отмечается в исследовании, 49% респондентов-демократов убеждены, что бывший вице-президент Джозеф Байден сможет выиграть у Трампа, а 45% полагают, что на это способен только Сандерс.

Опрос, в котором приняли участие 10 тыс. зарегистрированных избирателей, проходил с 20 по 22 февраля. Имя соперника Трампа будет названо по итогам национального съезда Демократической партии США в Милуоки (штат Висконсин) 13-16 июля. 59-е выборы президента США назначены на 3 ноября.

Напомним, согласно опросу Университета Монмут, две трети американских избирателей уверены в победе президента США Дональда Трампа на выборах в ноябре 2020 года.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о последней надежде элиты США победить Трампа.