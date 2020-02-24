Избиратели полны ожиданий: в Иране выбрали парламент

24.02.2020, 3:06, Новости дня

В Иране явка на выборах в парламент составила чуть более 42 процентов.

Иран продемонстрировал свою открытость. На предвыборной пресс-конференции журналисты со всего мира. Прессы очень много. Заранее предупредили: только один вопрос.

— Я обещаю задать только один вопрос, единственный вопрос на русском языке. Как будет обеспечена безопасность на выборах?

— Вопросы на английском языке я понял, но, кажется, что я наконец-то должен выучить русский язык, — говорит официальный представитель совета по охране конституции Ирана Аббасали Кадходаи. — Спасибо вам за участие. Что касается безопасности, то наши правоохранительные органы справляются с этим наилучшим образом. Этот вопрос нас не беспокоит. И эти выборы пройдут так же спокойно, как и предыдущие.

Выборы в парламент, конечно, внутренний для Ирана вопрос. В российском посольстве, например, считают, что результат голосования никак не повлияет на российско-иранские отношения.

"То, что касается взаимоотношений с Россией, то в Иране в этой связи имеется определенный консенсус. Все виды власти выступают за всемирное развитие взаимовыгодного российско-иранского сотрудничества во всех сферах", — говорит чрезвычайный и полномочный посол РФ в Иране Леван Джагарян.

В эти выходные в резиденции посла и на православном кладбище традиционно отмечали 23 февраля. Возлагали венки к памятникам погибших вдали от Родины в Великую Отечественную советских военнослужащих.

Исламская республика Иран — государство, где высшая власть принадлежит духовенству. И поэтому в день голосования самые крупные избирательные участки — в мечетях.

"Нам очень важно, чтобы люди сделали свой выбор. Это наш гражданский долг. И я сам пришел сюда, чтобы проголосовать", — говорит имам Хошеми.

Явка была выше, чем предполагали. Закрытие участков переносили несколько раз. В результате людям разрешили голосовать до полуночи.

"Я всегда участвовал в выборах. И я голосую за человека, который хочет работать для народа", — говорит житель Тегерана.

Тот самый момент, 8 утра, когда открываются ворота мечети — избирательного участка и первые избиратели вместе журналистами могут пройти туда и проголосовать. Не за конкретную партию, не за их политические взгляды, а за конкретного человека. Урны для голосования не электронные, но прозрачные, опечатаны с восьми сторон.

Участок в самом центре. Голосуют здесь не только простые граждане. В сопровождении охраны и подчиненных — начальник полиции Тегерана. Большая фигура. Фото с этим человеком работает лучше любой аккредитации. Впрочем, нас ни разу не попросили показать разрешение на съемку. Никаких ограничений, но при одном условии — военные в кадр не должны попадать. На центральном базаре не было людей в форме.

Буквально три минуты и шашлык готов. К сожалению, можно только показать, как он выглядит, но нельзя передать ни запах, ни вкус. Потрясающе.

Базар живет слухами. Торговцы — самая активная часть населения. И здесь лишь двое из десяти сказали нам, что не собираются идти на выборы.

"Пока не за кого голосовать. Много голосовали, но никто ничего нам не сделал".

"Они все за зарплаты хотят попасть в парламент, а не за народ. Представитель от нашего города в прошлый раз, когда попал в парламент, сразу купил себе большой дом в Тегеране. Нам ничего не сделал".

В штабах, тем не менее, жизнь кипела. Специалисты, женщины и молодые кандидаты. Так и разделили в Партии реформаторов. А вот такая обстановка в штабе, буквально за сутки до выборов. Здесь и пресс-конференция, и общение с избирателями.

У этого штаба один из избирателей показал мне видео, снятое его друзьями на телефон. В провинции Лореста в городе Кух-Ташт за день до выборов многотысячные митинги в поддержку двух кандидатов. Как раз потому, что предыдущий депутат не сделал ничего для своих избирателей. Люди прекрасно понимают, что голосовать нужно, что новые лица в парламенте, как свежая кровь. И судя по явке, так считают большинство иранцев.

Три тысячи семьсот метров над уровнем моря. Это, конечно, не Сочи, курорт старый, но и не какой-то вам Куршевель. Вот там, за холмом, Тегеран. А здесь катаются те, кто, по всей вероятности, уже отдали свой голос.

"Я думаю, что много зависит от парламента. Все важные законы пишут там. Мне скоро 19, я голосую впервые", — говорит молодой человек.

"Я тренер. Утром — спорт. Вечером, после работы, проголосовал. Это очень важно. Это — будущее нашей страны", — говорит иранец.

На 290 депутатских кресел претендовали семь тысяч человек. Изначально желающих было вдвое больше. Списки утверждал иранский Совет по охране конституции. Отсев серьезный. Получается, что выбирали из лучших.

Особенности национального менталитета. Предвыборные страсти, которые еще позавчера достигали точки кипения, сегодня абсолютно сошли на нет. Теперь все ждут, когда заработает новый парламент. Но пока депутаты распределят места в комитетах, пока они по-настоящему проявят себя, пройдет какое-то время. Избиратели, конечно, полны ожиданий. Но перспективы еще туманны.