Елена Остапенко вышла во второй круг турнира в Дохе

24.02.2020, 3:06, Новости дня

Латвийская теннисистка, 42-я ракетка мира Елена Остапенко в первом круге турнира в катарской Дохе в трех сетах за два часа 30 минут обыграла представительницу Швейцарии Жиль Белен Тайхманн – 7:5, 2:6, 7:5.

Остапенко дважды подала навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из 14, а у Тайхманн, занимающей 68-е место в рейтинге WTA, три эйса, одна двойная ошибка и семь реализованных брейков из 12.

Таким образом, 22-летняя уроженка Риги вышла во второй круг турнира, где сыграет с победительницей противостояния Петра Мартич (Хорватия, №15) – Барбора Стрыцова (Чехия, №35).



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