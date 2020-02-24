Эксперт назвал способы сделать свет фар ярче

24.02.2020, 3:04, Разное

Хорошее головное освещение является залогом безопасности водителя и пассажиров. Независимый автомобильный эксперт Дмитрий Попов рассказал, как можно сделать фары ярче.

Вопрос безопасной езды всегда остро встает в плохую погоду и в ночной период времени. Решить это может качественное освещение, о секретах улучшениях которого рассказал специалист. Рассуждая с точки зрения физики, увеличить пропускную способность зеркала, которое отражает управляемую световую волну, почти нереально. Такие потери касаются непрозрачности стекла и связаны с грязью, летящей в него.

Иначе обстоит дело с эффективной полировкой фар. Для этого автолюбителю необходимо использовать обычный зубной порошок и полировальную машинку. Между тем, надо помнить, что даже подобные безобидные опыты способны изменить форму светил, и ставший очень ярким свет будет слепить водителей транспортных средств, которые направляются навстречу.

Порекомендовал эксперт не применять кустарные «противотуманки» и схожие аксессуары. Если приходится ехать по проезжей части, где отсутствует освещение, то разумнее будет уменьшить скорость и внимательно следить за автомобильным потоком.